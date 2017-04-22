Неадекватность Лукашенко в одной фразе

Неадекватность Лукашенко в одной фразе11
- 22.04.2017, 9:17
Советский Союз «развалила» зарплата заместителя председателя Шкловского райисполкома.
Лукашенко во время вчерашнего выступления в «национальном собрании» дал новое объяснение развалу Советского Союза. Фотоколлаж неадекватной «аналитики» исторических событий опубликовала «Салідарнасць».
Александр Попков в советские времена работал председателем колхоза в
Шкловском районе, а также заместителем председателя в местном райисполкоме. Ныне заседает в «совете республики».