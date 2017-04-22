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Сына депутата Госдумы РФ приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество

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  • 22.04.2017, 9:55
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Сын парламентария от партии Жириновского признан виновным в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт.

Суд в США осудил сына депутата Госдумы от ЛДПР, российского гражданина Романа Селезнева и приговорил к 27 годам заключения по делу о кибермошенничестве. Его обвинили в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт, сообщает РБК.

Федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле вынес приговор гражданину России, сыну депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роману, который обвиняется в причастности к банковскому кибермошенничеству, ущерб от которого оценивается в $ 170 млн. 32-летнего россиянина приговорили к 27 годам лишения свободы, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Сам Селезнев после вынесения приговора судьей заявил, что дело в отношении него политически мотивировано, себя назвал политзаключенным и попросил помощи правительства России. Его отец Валерий Селезнев назвал вынесенный приговор «предрешенным» и не считает, что в деле есть вина его сына.

Ранее, незадолго до заседания суда, Селезнев подписал признательные показания. Несмотря на это, прокуроры не стали смягчать свои требования и просили приговорить россиянина к 30 годам заключения.

Роман Селезнев был задержан во время своего отпуска в июле 2014 года в международном аэропорту Мальдивской Республики американскими спецслужбами. В этот же день его доставили на остров Гуам — американскую территорию в Тихом океане. В августе его перевезли в Сиэтл, штат Вашингтон, где содержали в федеральной тюрьме предварительного заключения.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев в разговоре с РБК утверждал, что его сын в США в ожидании вынесения приговора подвергался пыткам. «Романа похитили, три года пытки… продолжают пытать. Адвокаты пытаются помочь, но в этой ситуации очень сложно что-либо сделать», — сказал он.

В августе 2016 года американский суд присяжных признал Селезнева виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам (из 40) за причастность к банковскому кибервзлому. По версии следствия, Селезнев причастен к краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт, а ущерб от его действий составил $ 170 млн.


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