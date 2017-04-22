Ученые открыли совершенно неожиданное свойство смеха 3 22.04.2017, 9:59

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Если смеяться хотя бы 15 минут в сутки, с организмом произойдут просто революционные изменения.

Ученые на днях сделали удивительное открытие и, основываясь на результатах своих исследований, предложили всем страдающим от лишнего веса революционную методику для похудения, пишет сайт orthodox.od.ua.

Для этого больше не придется переутомлять свой организм тяжелыми физическими нагрузками или сидеть на многочисленных диетах, постоянно отказывая себе в любимых лакомствах. Как оказалось, сделать свою фигуру более стройной возможно при помощи смеха.

Такой удивительно приятный способ избавления от жира обнаружили исследователи из университета Вандербильта, расположенном в США. Как они пришли к такому заключению? Разумеется, как это бывает в большинстве случаев, изначально, ученые не ставили перед собой задачу найти универсальное средство для похудения. Они просто изучали влияние смеха на различные области нашего организма. Итак, наблюдая за состоянием испытуемых, отслеживая все процессы в их теле с помощью самого современного медицинского оборудования, ученые установили, что смех способствует сжиганию жира.

Учены утверждают, если человек будет уделять хотя бы 15 минут своего времени в сутки на то чтобы от души посмеяться над чем-то, в течение года его вес уменьшится примерно на 2 кг. Исследователи утверждают, что смех на протяжении 15 минут способствует сжиганию целых 280 калорий. Объясняется такой эффект довольно просто. Во время смеха человек непроизвольно активизирует множество групп различных мышц.

Так, что просмотр комедийной передачи или фильма вполне можно сравнить с легкой физической нагрузкой. Когда человек смеется, он задействует при этом более 80 мышц, распложенных на лице. Когда человек просто улыбается – этот показатель на много ниже и составляет всего 17 мышц.

Физическая нагрузка на мышцы лица не единственная причина, по которой любящие посмеяться люди быстрее других сбрасывают вес. Помимо этого, при смехе в организме человека вырабатывается, так называемый, гормон «удовольствия». Настроение человека повышается и он становится меньше подвержен стрессу. А ведь именно во время стресса и различных негативных переживаниях, люди перестают контролировать тот объем пищи, который они поглощают.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый человек, который стремится сбросить вес, должен обязательно совмещать свои физические тренировки и другие эффективные методики с регулярным смехом. Тогда этот процесс будет не только на много приятнее, но и пойдет значительно быстрее.