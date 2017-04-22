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Мобильный оператор Венесуэлы рассылал СМС с призывами выходить на улицы

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  • 22.04.2017, 10:27
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Страна находится в шаге от революции.

Коммунальные службы Каракаса не успевают приводить в порядок город после демонстраций, как начинаются новые. Протесты будут усиливаться, считают эксперты, ведь без роста цен на нефть страну ждут тяжелые времена, комментирует ситуация в Венесуэле «Белсат».

Беларусь и Венесуэла сохраняют уровень стратегического партнерства, говорит посол Боливарианской республики в Беларуси Хосе Боггиано. По мнению дипломата, наши страны успешно сотрудничают в политической и экономической сферах. Несмотря на то, что сейчас происходит в Каракасе, слова Боггиано звучат скорее как шутка. Венесуэла остается на пороге гуманитарной катастрофы, а глава государства Николас Мадуро – в шаге от революции.

В Каракасе продолжаются акции протеста, город парализован десятками тысяч участников противостояния президента и оппозиционного ему парламента.

Силовики пока, как и обещали три дня назад, выражают полную лояльность президенту Николасу Мадурo. Однако политические наблюдатели напоминают, во время последних парламентских выборов районы, заселенные военными, активно голосовали за оппозицию. И страна уже имеет традицию военных переворотов. Но если на этом фронте пока затишье, к борьбе с президентом присоединился крупный бизнес. Сотовый оператор Movistar Venezuela рассылал вчера СМС-сообщения с призывами выходить на улицы.

«Я осуждаю действия Movistar Venezuela и уже приказал провести расследование, потому что компания приняла участие в попытке государственного переворота в этой стране, и это не ее работа. Movistar должен знать, что это не их работа», – заявил Мадуро.

Приказ разобраться Мадуро дал и в деле своего главного оппонента – губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса. Оппозиционер ранее обвинил власти в убийстве двоих студентов – участников маршей протестов.

«Диктатор хочет разделить страну и делигитимизировать борьбу венесуэльцев, – считает Каприлес. – Но, как и всегда, ему это не удастся».

В «Твиттере» Энрике Каприлес назвал президента «патологическим лжецом». А среди условий прекращения маршей политик перечислил проведение досрочных выборов, освобождение политических заключенных и открытие каналов для гуманитарной помощи. При такой температуре событий возможностей для мирного диалога между Мадуро и парламентом почти не остается. Понимают это и в Организации объединенных наций.

«Мы призываем правительство Венесуэлы и оппозицию сделать все возможное, чтобы возобновить диалог, особенно вокруг важнейших вопросов. И договориться в деле баланса сил между ветвями государственной власти, избирательного календаря, прав человека, и по вопросам социально-экономической ситуации», – заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Как бы не развивались события дальше, без повышения цен на нефть – основного экспортного товара – страну ждут тяжелые времена. По подсчетам Международного валютного фонда, в 2018 году власти Венесуэлы, кем бы они ни были, столкнуться с гиперинфляцией в 750% и ростом цен в 2000%, без работы же может остаться почти каждый третий венесуэлец.


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