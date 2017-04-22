Как продавец телевизоров «Витязь» бросил все и стал успешным программистом 8 22.04.2017, 10:52

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27-летний белорус без высшего образования рассказал о крутом вираже в своей биографии.

Об этом 27-летний Владислав Мурашко рассказал tut.by.

«Думал, что работа будет не очень напряженной — но на деле вышло иначе»

— В 2008 году я закончил школу. Куда хотел, не поступил, а учиться платно не было возможности. По знакомству я устроился в магазин «Витязь» продавцом бытовой техники. Куда еще пойдешь после школы? Казалось, что иметь дело с техникой будет интересно, да и платили на тот момент нормально — около 400 долларов.

Думал, что работа будет не очень напряженной — но на деле вышло иначе.

Приходилось часто таскать тяжести: не забывайте, что в 2008 году были популярны кинескопные телевизоры и вес некоторых моделей превышал 20 килограммов. Плюс погрузка брака и разгрузка товара — это все было на продавцах. Работенка грязная, а зимой еще и холодная! График тоже оказался не слишком удобный, со скользящими выходными. Помню, один раз перепутал, во сколько нужно выходить, и проспал. В полдень мне позвонили: был рабочий день. Поехал в магазин писать объяснительную.

Почему я решил уйти из торговли? Мама предложила мне представить себя в роли продавца — но не в 20, а в 26 лет. Я представил и, честно говоря, дожидаться такого поворота событий очень не хотелось. Пусть первое время работа казалась денежной (чтобы отдохнуть, в то время много денег не надо было!), но что было бы дальше?

Все перспективы — стать заведующим отдела или администратором торгового зала. А еще мне хотелось меньше общения с людьми: не то, чтобы я их не люблю, нет, просто через продавцов за день проходит сотня клиентов, и не все из них адекватны.

Фото из личного архива героя. Первая фотография Владислава Мурашко сделана в 2009 году, вторая — в 2017 году.

«Самым сложным оказалось найти первое постоянное место работы»

— Я уволился. Почему-то мне показалось, что я хочу делать сайты или заниматься веб-дизайном. Я даже профильные курсы окончил, но в итоге лишь помогал друзьям и знакомым с сайтами, так ни разу и не заработав на своем навыке. Насмотревшись фильмов и начитавшись форумов, я заинтересовался тестированием безопасности систем. Тогда это направление не было так популярно, как сейчас. Посоветоваться мне было не с кем, так что где-то около полугода я с переменным успехом занимался самообучением с помощью гугла: не всегда получалось, но, как говорится, главное — не сдаваться. Жил на накопления и на доходы с фриланса, а также на выигрыши в онлайн-игры.

Самым сложным оказалось найти первое постоянное место работы. С учетом того, что высшего образования и опыта у меня не было, месяца три мне везде отказывали. Я, конечно же, не сразу попал туда, куда хотел. Чтобы добраться до должности специалиста по информационной безопасности, пришлось сменить две организации. Было время, когда я думал: мои мечты о трудовом дне в офисе, а не в магазине не сбудутся.

Сейчас я третий год работаю в компании ScienceSoft. Могу сказать, что на предыдущем месте работы, в компании по разработке мобильных приложений, специалисты моего профиля зарабатывали от 800 до 1500 долларов, в зависимости от позиции и проекта. Точные цифры никогда никто не назовет, потому как в нашей сфере обсуждать зарплаты считается неэтичным. Такие вопросы решаются только с руководством и на собеседованиях.

Многие из тех, с кем я работал в «Витязе», тоже сменили сферу деятельности: в нынешний кризис торговля сильно страдает. Кто-то ушел в технологические компании, кто-то — в индустрию развлечений. Я рад, что у меня все так получилось. Теперь, когда зарплаты у людей просели и работу найти тяжело, я банально могу обеспечивать свою семью и помогать родителям. Главный урок, который я вынес для себя из моей истории: окончив курсы, ты не становишься специалистом. Тебе не гарантировано место работы, ее вообще можно не найти. Твоя карьера зависит от твоей настойчивости, веры в себя и умения видеть перспективы. Ну и от ситуации на рынке труда, конечно, тоже.