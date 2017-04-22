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«Неужели надо выйти на Площадь, чтобы нас услышали?»

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  • 22.04.2017, 11:14
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Жители Масюковщины готовы взбунтоваться против властей.

В конце 2015 года Дом №7 по улице Лынькова в Минске с большим трудом отбился от незаконного строительства магазина «Мила» на зеленой зоне, прямо у подъездов.

Под давлением общественного мнения Инспекция госстройнадзора отозвала у ООО «Парфюм Трейд» лицензию на строительство, пишет сайт bchd.info.

Но люди радовались преждевременно. В этом году в марте пятачок двора неожиданно снова огородили, прибыла техника, спешно начались строительные работы. «Мила», которая все проплатила, возвращается во двор площадью в 0,11 га (для отвода глаз огорожена меньшая территория).

Жителям-активистам по второму кругу пришлось отсылать коллективное обращение (107 подписей): в администрацию Фрунзенского района Минска, в районную и городскую прокуратуры, в Департаменты тех- и стройнадзора, в администрацию Лукашенко. Однако ни власть, ни надзорный органы теперь не отвечают - как воды в рот набрали. Никто не хочет брать на себя ответственности за нарушение прав жителей.

«Неужели нужно выйти на Площадь, чтобы нашу проблему услышали и прекратили нарушения в архитектуре города и администрации Фрунзенского района?» - так пишет в Генеральную прокуратуру жительница дома Елена Попкович.

Задним числом, в дополнение к стройке, на ООО оформлена стоянка на 12 мест. Не будет ни каштанов, ни место припарковать авто, ни горки для детских саней. «Мила», вон из нашего двора!», - требуют жители.


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