В начале мая Данкверт отправит в Беларусь еще одну инспекцию 4 22.04.2017, 11:39

4,581

Сергей Данкверт

Фото: РБК

Россельхохнадзор проведет масштабную проверку предприятий, производящих мясную и молочную продукцию.

"Готовим после 1 мая новую инспекцию. Как и в ходе прежней, планируем проверить предприятия, поставки с которых были запрещены", - сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре.

Речь идет о предприятиях по производству мясной, молочной и рыбной продукции. Их перечень пока не сформирован. "На следующей неделе будем уточнять", - отметили в ведомстве.

Предыдущая инспекция белорусских пищевиков была проведена с 5 по 13 апреля. Она прошла на 18 предприятиях.

По ее результатам право на экспорт своей продукции в РФ получили две компании: ООО "Велес - Мит" (производство говядины и готовой мясной продукции), производитель молочной продукции - ОАО "Бабушкина крынка" (за исключением сыра и сухого молока).

Как сообщили в Россельхознадзоре, отчет об этой инспекции на днях отправлен в Беларусь. "Мы попросили белорусских коллег исключить из списка поставщиков ряд мясных предприятий, которые были замечены в том, что срезали клейма с запрещенного к ввозу в РФ мяса, - сказали в службе. - Это, прежде всего, касается предприятий, находящихся в ведении райпо".

Кроме того, в отчете высказана просьба устранить недостатки, которые обнаружены на других предприятиях. "Устранят - будем рассматривать", - заявили в Россельхознадзоре.

Первоначально инспекции белорусских предприятий были намечены на февраль. Однако Россельхознадзор отменил их, как объяснялось, во избежание провокаций. В начале марта Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело "за нанесение ущерба стране". В Россельхознадзор через Генпрокуратуру РФ были направлены вопросы прокуратуры Беларуси. Ответы на них были подготовлены и отправлены. Они касались условий, по которым Россельхознадзор ограничивал поставки с белорусских предприятий.

Как не раз подчеркивал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, запреты на поставки продукции с белорусских предприятий вводились исключительно из-за претензий к ее безопасности и качеству. В частности, в молочной продукции обнаруживаются антибиотики и консерванты, в мясной - опасные бактерии.