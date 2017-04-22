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Диктатор нарывается на широкий комплекс санкций

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  • 22.04.2017, 11:50
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Если слова Лукашенко о «тунеядцах» будут воплощаться в реальность, то это приведет к политическим и экономическим санкциям против него.

Власти должны заставить работать 350 тысяч человек. Если понадобится, то следует обратиться к советскому опыту. Об этом вчера заявил Лукашенко во время ежегодного «послания к народу и национальному собранию». Диктатор потребовал от «парламентариев» найти новые методы заставить людей работать.

После массовых акций протеста в феврале и марте 2017 года Лукашенко приостановил действие декрета № 3 о «социальном иждивенчестве». Но диктатор все время подчеркивает, что декрет не отменен, а должен быть представлен в новой форме.

Лукашенко не признает провала декрета, ведь это была его инициатива, считает Елена Еськова, юрист Белорусского Конгресса демократических профсоюзов. По ее словам, декрет противоречит и Конституции, и международному праву.

«Любые формы давления на людей, принуждении к труду - это нарушение Конвенции о запрещении принудительного труда, - заявила Елена Еськова «Радыё Свабода». - И в нашей Конституции есть право на работу, но нет обязанности работать. Человек может иметь какие-то доходы, наследство».

Вместо принудительного труда власти должны обеспечивать эффективную и плодотворную занятость, считает Еськова. Они должны привлечь к трудовой деятельности, переобучить безработных, выплачивать достойную помощь по безработице.

Беларусь остается единственной страной в мире, где безработные обложены налогом. В прошлом году Международная организация труда рекомендовала белорусскому правительству привести нормативные акты и декреты в соответствие с Конвенцией № 29 о запрете принудительного труда и конвенцией 105 МОТ об отмене принудительного труда.

«В свое время Беларусь была лишена торговых преференций в Европе за нарушение прав профсоюзов, - говорит Еськова. - Это может повлечь за собой серьезные экономические и политические санкции».

Однако Лукашенко требует еще больше усилить ответственность за «тунеядство». Он вспомнил «советский опыт». Напомним, уклонение от работы в СССР преследовалось согласно Уголовному кодексу.

«Мы имеем такой опыт. Опыт советских времен. Может, не те методы, а может, и те», - сказал Лукашенко.

Елена Еськова считает, что возможно введение уголовной ответственности людей, попадающих под декрет, - это еще более серьезное нарушение Конвенции.

«Лукашенко говорит, мягко говоря, несусветную чушь, - говорит Еськова. - Ни в одной стране мира нет налога с людей, которые не имеют работы».


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