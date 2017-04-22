США ликвидировали в Сирии соратника главаря «Исламского государства» 2 22.04.2017, 11:59

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Важный в иерархии ИГ террорист был уничтожен в ходе наземной операции.

Американские военные во время проведения наземной операции на территории Сирии уничтожили Абдурахмона Узбеки — близкого соратника главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Центрального командования (CENTCOM) американских ВС полковник Военно-воздушных сил Джон Томас, передает ТАСС.

«Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотели заявить об этом», — сказал он.

Предполагается, что этот исламист, вероятно, выходец из Узбекистана, имел отношение к теракту в ночном клубе в Турции в ночь на 1 января, в результате которого погибли 39 человек.