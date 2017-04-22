Колхоз «Новая Друть» собрался завалить страну женьшенем 9 22.04.2017, 12:46

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Урожая ждали целых пять лет.

Первый урожай корня женьшеня соберут в этом году в ОАО «Новая Друть» Белыничского района. Чтобы его получить, пришлось ждать пять лет. Столько времени прошло с начала создания в хозяйстве своего женьшенария на площади 33 сотки. Он пока единственный в Беларуси.

Сбором первого урожая корня женьшеня в «Новой Друти» займутся осенью. При благоприятных погодных условиях надеяться получить порядка 500 кг лекарственной культуры, которая высоко ценится в медицине и косметологии.

Как рассказала агроном-садовод хозяйства Наталья Мелешко, сегодня в «Новой Друти» прорабатываются рынки сбыта первой продукции. Ее окончательная стоимость будет известна к осени. Все зависит от ситуации на мировом рынке. Тем не менее, интерес к корню женьшеня уже проявили потенциальные покупатели, в том числе, из Китая, сообщает 6tv.by.

По предыдущим планам экономистов предприятия, реализация первой партии должна окупить все пятилетние затраты на его производство. Первоначально в бизнес-план заложена 40-процентная рентабельность, но по опыту других производителей известно, что выращивание женьшеня может достигать 140, и 300 процентов прибыльности. Во всяком случае, именно на это рассчитывали предыдущие руководители ОАО «Новая Друть».

С марта 2016 года ОАО «Новая Друть» возглавляет Анатолий Дроздов, который к тому же в сентябре минувшего года избран членом «совета республики национального собрания» Республики Беларусь.

ОАО «Новая Друть» – самое крупное сельхозпредприятие Белыничского района. В конце минувшего года к и так огромному хозяйству, которое было создано путем объединения ряда сельхозпредприятий, было дополнительно присоединено ОАО «Падевичи». Кстати, на протяжении длительного времени директором ОАО «Падевичи» работал все тот же Анатолий Дроздов.

Несмотря на женьшень, громадные размеры и директора – «сенатора», ОАО «Новая Друть» находится в тяжелейшем финансовом положении из-за огромной закредитованности. Хозяйство не всегда своевременно выплачивает заработную плату своим работникам. Магазины предприятия пугают посетителей голыми полками из-за отказа поставщиков завозить новые товары, пока ОАО «Новая Друть» не рассчитается за предыдущие поставки.

Тем не менее, специалисты и рабочие ОАО «Новая Друть» верят в дальнейшие светлые перспективы своего предприятия, надеются, что трудности будут преодолены уже в скором времени. Может, в этом поможет не только наращивание производства молока и мяса, но и тот же женьшень.

Да и что им остается делать – в остальных сельхозпредприятиях Белыничского района, за исключением СПК «Колхоз «Родина», экономическая ситуация ничуть не лучше.