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Литовский парламентарий: Строительство БелАЭС – вопрос политический.

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  • 22.04.2017, 13:12
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Официальный Минск повел себя как враждебное Литве государство.

В ходе проходившей вчера в Европейском информационном бюро Сейма Литвы дискуссии по вопросу строительства в соседней Беларуси Островецкой АЭС, глава парламентского комитета по иностранным делам Эгидиюс Варейкис заявил, что главное в этом вопросе не только соответствие требованиям и рекомендациям, сообщает delfi.lt.

Э.Варейкис уверен, что рано или поздно белорусские власти представят все необходимые документы, а вопрос строительства АЭС - политический, поэтому нужно не только требовать соответствия стандартам. По его мнению, нужно действовать иначе, чтобы Европа поняла, что Островецкая АЭС — это второй Чернобыль.

"Наблюдая за происходящим, я вижу одну методическую ошибку. Мы знаем, что Беларусь — враждебная в отношении нас государство, поэтому АЭС нельзя строить. Но мы этого публично не говорим, мы говорим, что что-то не так в бумагах, плохой цемент, не хватает какого-то документа, стена слишком низкая. Враждебное государство раньше или позже представит вам все документы, подделанные или настоящие, но представит. В конце концов мы разведем руками и скажем, что же мы можем сделать, они все представили", - рассуждал парламентарий.

Э.Варейкис уверен, что связанный со строительством АЭС в Беларуси вопрос в первую очередь политический. "Это вопрос более политический и основной инструмент, который сможет остановить Островец — это напугать Европу, что это второй Чернобыль. Европа должна в этом смысле бояться", - заключил парламентарий, член фракции Союза крестьян и зеленых Литвы.

Дискуссия была организована фракцией зеленых в Европейском парламенте совместно с Информационным бюро Европарламента в Литве. В ней приняли участие литовские политики, общественные деятели и гости из Беларуси.

Напомним, что 20 апреля Cейм Литвы принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции и прочих небезопасных АЭС третьих стран. Небезопасной будет названа АЭС соседней страны, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал, что Островецкая АЭС вместе с остановленным проектом АЭС в Калининградской области РФ представляют угрозу для Литвы, нарушают Конвенцию о ядерной безопасности, которая требует согласовывать выбор площадок с соседними государствами и оценивать их влияние и возможный ущерб. В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на Островецкой АЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.


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