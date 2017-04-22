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Фотофакт: Диктатору на субботнике забетонировали ноги

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  • 22.04.2017, 13:27
Фото: БЕЛТА

Лукашенко мог навсегда остаться стоять в зале хореографии Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

22 апреля Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Он работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который возводится на проспекте Победителей в Минске.

Фото: БЕЛТА

В зале хореографии у Александра Лукашенко погрязли ноги в бетоне. Это видно на фотографиях БелТА. Если бы бетон успел застыть - Лукашенко мог бы навсегда остаться стоять в зале хореографии Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Как информирует пресс-служба Лукашенко, диктатор работал в составе бригады в зале хореографии. Там бетонировали монолитный пол. Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство центра до марта 2018 года. «Все должно быть функционально, ничего лишнего», - сказал он.

Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

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