Фотофакт: Диктатору на субботнике забетонировали ноги 15 22.04.2017, 13:27

Фото: БЕЛТА

Лукашенко мог навсегда остаться стоять в зале хореографии Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

22 апреля Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Он работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который возводится на проспекте Победителей в Минске.

Фото: БЕЛТА

В зале хореографии у Александра Лукашенко погрязли ноги в бетоне. Это видно на фотографиях БелТА. Если бы бетон успел застыть - Лукашенко мог бы навсегда остаться стоять в зале хореографии Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Как информирует пресс-служба Лукашенко, диктатор работал в составе бригады в зале хореографии. Там бетонировали монолитный пол. Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство центра до марта 2018 года. «Все должно быть функционально, ничего лишнего», - сказал он.

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА