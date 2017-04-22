В Могилеве тоже облили красной краской памятник Ленину 3 22.04.2017, 13:42

Фото: «Радыё Свабода»

Кроме того, на памятнике неизвестные оставили многозначительную надпись.

В Могилеве в ночь с 21 на 22 апреля памятник Ленину облили красной краской и оставили надпись по-русски: «Убийца миллионов людей».

Как сообщает «Радыё Свабода», об этом стало известно из публикации в группе «Могилёв real», что в социальной сети «ВКонтакте».

Памятник располагается возле Дома культуры завода имени Кирова. По рассказам местных жителей, утром 22 апреля район Дома культуры был оцеплен.

Милиционеры опросили жителей прилегающих домов. «В памятник бросали стеклянные емкости с краской. Они разбивались и оставляли красные пятна на памятнике», — сказал один из жителей микрорайона.

Фото: «Радыё Свабода»

До 12 часов сегодняшнего дня памятник покрасили. Следы красной краски с битым стеклом остались только под памятником. Чтобы закрасить памятник, вызвали спецтехнику с вышкой.

Напомним, что в ночь на 21 апреля красной краской облили памятник Ленину в Бресте. Неизвестных, которые это сделали, искали с собаками.

А в конце марта красной краской был облит памятник Ленину в Браславе.