На границе Беларуси с ЕС скопились огромные очереди из авто 22.04.2017, 14:22

Выезда в Польшу ожидают 270 легковых автомобилей.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По состоянию на 10.00 22 апреля, в пункте пропуска "Брест" на выезде в Польшу скопилось 130 легковых автомобилей, в "Брузгах" - 72, "Берестовице" - 68 легковых авто. На границе с Литвой, в пункте пропуска "Каменный Лог", выезда ожидают 100 легковых автомобилей и 170 грузовиков.