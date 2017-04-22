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На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

  • 22.04.2017, 14:25

Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.

Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции, сообщает в субботу интернет-портал французского издания «Фигаро» (перевод – «Интерфакс»).

В частности, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.

Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.

Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.

Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.


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