На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента
- 22.04.2017, 14:25
Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.
Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции, сообщает в субботу интернет-портал французского издания «Фигаро» (перевод – «Интерфакс»).
В частности, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.
Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.
Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.
Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.