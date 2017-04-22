закрыть
22 апреля 2017, суббота, 14:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

О чем соврал Лукашенко в «палатке»

  • 22.04.2017, 14:46

Расхождение между словами диктатора и реальностью просто впечатляет.

"Еврорадио" проверило слова Лукашенко, сказанные 21 апреля в традиционном "послании к парламенту и народу".

"Нет такой страны, где меньше госслужащих"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"Государственных служащих должно быть столько, сколько нужно. Не много. Мы уже на первом месте, в хорошем смысле слова, по количеству госслужащих на тысячу человек. Нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Количество чиновников действительно снижается, по крайней мере, так утверждает Белстат. В 2011 году в Беларуси работало более 56 тысяч госслужащих, в 2013 — 49 тысяч. А еще через два года на тысячу меньше — 48 тысяч. Можно порадоваться. Если бы не другие исследования. В рейтинге влиятельного российского агентства РБК по количеству госслужащих мы там на... втором месте в мире после Египта. Российские эксперты считают, что в Беларуси госслужащих (в их число включили правоохранителей, учителей, врачей, работников госкомпаний) целых 43% от общего числа трудоспособного населения (данные за 2014 год). Больше только в Египте — 63,4%. В России — 30,6%, в Польше — 20,2%, в США — 14,4%.

"Человек может обратиться не только на биржу труда, а в органы власти"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"В исполкомах созданы комиссии по трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин, и получить содействие. Человек может обратиться не только на биржу труда, а в органы власти".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Такие комиссии при исполкомах действительно существуют! Эти комиссии предлагают безработным вакансии... которые есть в центрах занятости. В чем тогда разница? Вот что объясняет представитель комиссии по трудоустройству Вилейского района Татьяна Титуленко (она же сотрудница районного центра занятости):

"Раньше мы все ежедневно заседали в исполкоме, приглашали людей, и они приходили. Но сейчас уже люди не идут, поэтому мы решили, чтобы десять членов комиссии не сидели ежедневно, не ждали без дела, направлять всех желающих ко мне. Я их записываю, но не то, что ставлю на учет в Центр занятости, а записываю на прием комиссии. И потом мы с этими людьми работаем. Но, чтобы вы понимали, комиссия это, или центр занятости, все равно мы пользуемся одними и теми же сведениями об имеющихся вакансиях".

"Смертность среди младенцев и материнская смертность равна нулю"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"Сегодня из России приезжают в Витебск рожать. Я не говорю о Минске. Приезжают — имеют доверие. Вот к чему привела смертность среди младенцев и материнская смертность, которая у нас равна нулю".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Действительно были годы, когда материнская смертность в Беларуси равнялось нулю. Так было, например, в 2013 и 2015 годах. Но не в прошлом году. В 2016 году материнская смертность в Беларуси составила два человека. В 2010, 2011, 2012 и 2014 годах было по одному случаю материнской смертности.

Еще один важный показатель, смертность среди младенцев. Так вот, в 2016 году в Беларуси умерло 373 младенца. Это больше, чем годом ранее (352). В мировом рейтинге Беларусь где-то в топ-20, что хороший показатель.

"Приняли у себя более 160 тысяч украинских переселенцев"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"Украина не просто наш сосед. Это братская нам страна, братский народ. Мы приняли у себя более 160 тысяч переселенцев".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Эту цифру в 160 тысяч впервые озвучивает представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан Ив Бушарди. Точно такую же цифру называет начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун. По его информации, около 160 тысяч граждан Украины приехали в Беларусь в течение 2014-2015 годов. Но в Беларуси все не остались

"... Они катаются: кто-то приезжает, кто-то уезжает. Мы считаем только новых, а те, кто уже здесь осел — тот просел", — объясняет Еврорадио Алексей Бегун.

По данным Белстата, за 2014 и 2015 годы из Украины в Беларусь приехали 16 882 человека. В 2016 году еще 4 тысячи. То есть в общей сложности 21 тысяча беженцев из Украины.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет