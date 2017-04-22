О чем соврал Лукашенко в «палатке» 22.04.2017, 14:46

Расхождение между словами диктатора и реальностью просто впечатляет.

"Еврорадио" проверило слова Лукашенко, сказанные 21 апреля в традиционном "послании к парламенту и народу".

"Нет такой страны, где меньше госслужащих"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"Государственных служащих должно быть столько, сколько нужно. Не много. Мы уже на первом месте, в хорошем смысле слова, по количеству госслужащих на тысячу человек. Нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Количество чиновников действительно снижается, по крайней мере, так утверждает Белстат. В 2011 году в Беларуси работало более 56 тысяч госслужащих, в 2013 — 49 тысяч. А еще через два года на тысячу меньше — 48 тысяч. Можно порадоваться. Если бы не другие исследования. В рейтинге влиятельного российского агентства РБК по количеству госслужащих мы там на... втором месте в мире после Египта. Российские эксперты считают, что в Беларуси госслужащих (в их число включили правоохранителей, учителей, врачей, работников госкомпаний) целых 43% от общего числа трудоспособного населения (данные за 2014 год). Больше только в Египте — 63,4%. В России — 30,6%, в Польше — 20,2%, в США — 14,4%.

"Человек может обратиться не только на биржу труда, а в органы власти"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"В исполкомах созданы комиссии по трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин, и получить содействие. Человек может обратиться не только на биржу труда, а в органы власти".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Такие комиссии при исполкомах действительно существуют! Эти комиссии предлагают безработным вакансии... которые есть в центрах занятости. В чем тогда разница? Вот что объясняет представитель комиссии по трудоустройству Вилейского района Татьяна Титуленко (она же сотрудница районного центра занятости):

"Раньше мы все ежедневно заседали в исполкоме, приглашали людей, и они приходили. Но сейчас уже люди не идут, поэтому мы решили, чтобы десять членов комиссии не сидели ежедневно, не ждали без дела, направлять всех желающих ко мне. Я их записываю, но не то, что ставлю на учет в Центр занятости, а записываю на прием комиссии. И потом мы с этими людьми работаем. Но, чтобы вы понимали, комиссия это, или центр занятости, все равно мы пользуемся одними и теми же сведениями об имеющихся вакансиях".

"Смертность среди младенцев и материнская смертность равна нулю"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"Сегодня из России приезжают в Витебск рожать. Я не говорю о Минске. Приезжают — имеют доверие. Вот к чему привела смертность среди младенцев и материнская смертность, которая у нас равна нулю".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Действительно были годы, когда материнская смертность в Беларуси равнялось нулю. Так было, например, в 2013 и 2015 годах. Но не в прошлом году. В 2016 году материнская смертность в Беларуси составила два человека. В 2010, 2011, 2012 и 2014 годах было по одному случаю материнской смертности.

Еще один важный показатель, смертность среди младенцев. Так вот, в 2016 году в Беларуси умерло 373 младенца. Это больше, чем годом ранее (352). В мировом рейтинге Беларусь где-то в топ-20, что хороший показатель.

"Приняли у себя более 160 тысяч украинских переселенцев"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

"Украина не просто наш сосед. Это братская нам страна, братский народ. Мы приняли у себя более 160 тысяч переселенцев".

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Эту цифру в 160 тысяч впервые озвучивает представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан Ив Бушарди. Точно такую же цифру называет начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун. По его информации, около 160 тысяч граждан Украины приехали в Беларусь в течение 2014-2015 годов. Но в Беларуси все не остались

"... Они катаются: кто-то приезжает, кто-то уезжает. Мы считаем только новых, а те, кто уже здесь осел — тот просел", — объясняет Еврорадио Алексей Бегун.

По данным Белстата, за 2014 и 2015 годы из Украины в Беларусь приехали 16 882 человека. В 2016 году еще 4 тысячи. То есть в общей сложности 21 тысяча беженцев из Украины.