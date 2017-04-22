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Десять самых привлекательных миллиардерш в мире

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  • 22.04.2017, 15:29
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Про мужчин-миллиардеров мы говорим часто — спасибо Forbes.

Но есть немало женщин, в состоянии которых столько нулей, что гуманитарий с ходу и не посчитает. Издание itscubique.com предлагает познакомимся с успешными, умными и привлекательными миллиардершами.

Мари Беснье-Бювало

Мари унаследовала компанию Lactalis, поставляющую по всему миру молочные продукты. Сегодня 34-летняя француженка управляет бизнесом вместе с братьями, а ее состояние оценивается в 2,5 млрд долларов.

Тамара Экклстоун

Тамара — дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1». Но Экклстоун решила приумножить свое состояние и вместе с сестрой основала продюсерскую телекомпанию.

Перенна Кей

Перенна стала миллиардершей в 24 года. Она родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании. Состояние Кей оценивается в 1,3 млрд долларов.

Джулия Луи-Дрейфус

Джулия родилась в семье бизнесмена Жерара Луи-Дрейфюса, владельца компании Louis Dreyfus Group. Женщина выбрала для себя актерскую профессию и сумела добиться славы, сыграв ключевые роли в комедийных телесериалах «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и «Вице-президент». В 2006 году она унаследовала от отца немалый капитал, ее состояние в настоящий момент оценивается в 3,4 млрд долларов.

Анна Анисимова

Анну Анисимову называют русской Пэрис Хилтон, только вот денег у нее все же больше. Она является дочерью Василия Анисимова, владельца компании Coalco и совладельца «Газметалла», личное состояние которого оценивается в 3,6 млрд. Сначала девушка занималась недвижимостью в Нью-Йорке, а потом поступила в актерскую школу в Лос-Анджелесе.

Аэрин Лаудер

Каждый слышал об Эсте Лаудер, основательнице одноименной корпорации косметики и парфюмерии. Неудивительно, что ее внучка примкнула к семейному бизнесу. В настоящий момент Аэрин владеет 16 млн акций компании, которые оцениваются в 1 млрд долларов.

Дилан Лорен

Дочь американского дизайнера Ральфа Лорена не сидит без дела. Несмотря на богатство отца, Дилан открыла в Нью-Йорке крупнейший в мире магазин сладостей.

Холли Брэнсон

Холли, дочь Ричарда Брэнсона, работает педиатром в одной из больниц Лондона. Девушка также принимает участие в корпорации своего отца Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. Стоит отметить, что состояние Ричарда оценивается в 5 млрд долларов.

Аманда Херст

Американская светская львица, активистка, модель и редактор Аманда Херст перепробовала уже множество профессий, но по-прежнему остается наследницей медиаимперии Hearst Corporation. На ее счету лежат 9 млрд долларов.

Иванка Трамп

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа по праву считается одной из самых красивых миллиардерш в мире. Свою карьеру Иванка начинала с модельного бизнеса, потом занялась недвижимостью и собственной торговой маркой одежды и ювелирных украшений, а в конце марта 2017 года стала ассистентом своего отца на неоплачиваемой основе.


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