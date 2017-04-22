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Канада подняла истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

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  • 22.04.2017, 16:40
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Истребители ВВС Канады впервые с 2015 года поднялись в воздух для сопровождения российских «Медведей».

Истребители-бомбардировщики CF-18 Hornet Королевских военно-воздушных сил Канады перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 («Медведь») в воздушном пространстве у северного побережья страны. Инцидент произошел 20 апреля и зафиксирован впервые с 2015 года, пишет «Немецкая волна».

Представитель объединенного американо-канадского Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, майор Дженнифер Стадник уточнила, что для сопровождения российских «Медведей» в воздух были также подняты истребители F-22 ВВС США, базировавшиеся за пределами Аляски.

За минувшую неделю российские боевые самолеты четыре раза приближались к воздушному пространству США или Канады, отмечает агентство.


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