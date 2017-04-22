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Синоптики: В воскресенье будет до +11 градусов

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  • 22.04.2017, 16:51
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В Беларуси 23 апреля ожидаются дождь и порывистый ветер.

В ближайшие сутки в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь.

Ветер будет северо-западный, порывистый. Опасных метеорологических явлений не ожидается. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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