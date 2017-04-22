Американскому нефтяному гиганту запретили работать с российской компанией 2 22.04.2017, 17:55

Решение принято Минфином США после консультаций с президентом Дональдом Трампом.

Министерство финансов США объявило о том, что не будет делать исключения для компании Exxon, попросившей временно отменить санкции, запрещающие реализацию совместных проектов с российской корпорацией «Роснефть», сообщает golos-ameriki.ru.

«После консультаций с президентом Дональдом Трампом, министерство финансов не будет предоставлять временные разрешения для американских компаний, включая Exxon, на ведение буровых работ, запрещенных действующими в отношении России санкциями», – говорится в заявлении главы минфина Стивена Мнучина.

Напомним – на этой неделе нефтяной гигант Exxon Mobil обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой сделать для него исключение из режима санкций против России, позволив компании возобновить бурение в районе Черного моря с российским партнером.

Сделка с «Роснефтью» была заключена нынешним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пять лет назад в результате прямых переговоров с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина. Американская нефтяная компания также выразила готовность участвовать в разведке сланцевой нефти в Западной Сибири и глубоководных месторождений в Черном море.

«Роснефть» и Exxon приступили тогда к бурению в Карском море в Арктике, но работы были приостановлены, после того как в 2014 году бывший президент Барак Обама ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма.

По оценкам Exxon в 2015 году, потенциальные потери из-за отказа от реализации совместного проекта с «Роснефтью» могут составить 1 миллиард долларов.

Будучи главой нефтяной компании, Рекс Тиллерсон в 2014 году выступал против санкций, заявляя, что подобная тактика может нанести «очень большой побочный ущерб».

Бизнесмен подал в отставку с должности главы Exxon, когда стало известно, что Трамп намерен предложить его кандидатуру на должность госсекретаря. Позднее представитель Госдепартамента сообщил, что Тиллерсон обещал самоустраняться от вмешательства в какие-либо вопросы, касающиеся Exxon, в течение двух лет после назначения на должность главы американской дипломатии, и не вмешиваться в принятие правительственными ведомствами любых решений в отношении нефтяной компании.