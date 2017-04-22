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Что стоит за учениями Запад-2017

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  • Николай Сунгуровский, «Новое время»
  • 22.04.2017, 18:56

Происходит массовое развертывание войск у границы Украины и наращивание потенциала армейских корпусов на Донбассе.

Александр Турчинов заявил, что совместные учения России и Беларуси Запад-2017 могут быть подготовкой к наступательной операции.

Мы об этом говорим, начиная с 2015 года, как только появились так называемые Минские соглашения. Говорим о том, что одним из промежуточных этапов может быть военная агрессия. И к таким экспертным оценкам прислушалось Министерство обороны. Еще с 2015 года они начали готовиться с учетом такого риска. Но больше чем риском назвать эти учения я не могу. Тут нельзя строить прогнозов, состоится это или нет. Насколько риск будет реализован, зависит от очень множества факторов: политической готовности России, наличия ресурсов, возможной предупреждающей или ответной реакции Запада. Весь этот пасьянс необходимо выложить на карточный стол и посмотреть, что будет.

В принципе происходит массовое развертывание войск у границы Украины, наращивание потенциала первого, второго армейского корпусов на территории Донбасса. В 2016 году были такие учения, в этом будут, под видом таких учений происходит дополнительная группировка и стягивание войск к тем направлениям, где могут предполагаться масштабные наступления. Очень часто они используются для демонстрации силы и шантажа: чтобы такой демонстрацией заставить политическое руководство Украины пойти на какие-то уступки. Если политическими методами этого сделать не удастся, то не исключен вариант прямого применения вооруженных сил.

Это может быть реализовано несколькими способами. Скорее всего, речь идет об одновременном ударе с нескольких направлений. Таким направлением может быть, во-первых, восточное. На границе с Украиной уже три армии стоят. Также может быть подключена белорусская группировка и удар со стороны Крыма. Плюс дестабилизация ситуации внутри самой Украины, в определенных областях, куда и будут направлены эти удары.

Николай Сунгуровский, «Новое время»


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