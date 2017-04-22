Дональд Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель 22.04.2017, 19:17

Президент США заявил, что из всех мировых лидеров именно с канцлером ФРГ у него сложилось невероятное взаимопонимание.

Президент США Дональд Трамп назвал взаимопонимание с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) «невероятным». Трамп добавил, что не ожидал подобного, так как у них с Меркель есть разногласия по вопросам миграции и выплат НАТО, пишет «Немецкая волна».

Он также объяснил, почему не пожал канцлеру ФРГ руку на встрече в Белом доме, когда об этом просили журналисты. «Мне кажется, кто-то выкрикнул: «пожмите руки». Но я этого не слышал. Мы уже до этого пожимали друг другу руки четыре раза», - сказал Трамп. Ранее с подобным объяснением выступал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Трамп также высказался о нападении на полицейских в Париже, которое произошло 20 апреля. Президент США заявил, что этот теракт окажет большое влияние на людей, которые придут на избирательные участки, и может помочь лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен на предстоящих 23 апреля президентских выборах. В то же время Трамп не стал отвечать на вопрос, верит ли он в победу Ле Пен.