Минчане выпустили приложение для организации досуга 2 22.04.2017, 20:12

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Мобильное приложение помогает людям собираться вместе для любых активностей.

Минчанин Матвей Грамович вместе со своей командой разработали joiny.io и выпустили мобильное приложение Joiny, которое помогает людям собираться вместе для любых активностей: от похода на концерт до совместной утренней пробежки. Оно доступно для iOS и Android, пишет citydog.by.

Стартап белорусов даже отобрали на престижную конференцию в Силиконовой Долине. Приложение презентовали 19 апреля, а уже на следующий день оно оказалось на 17 позиции в общем топе AppStore и лидером в своей категории.

Над приложением Матвей вместе с командой работал около года. Изначально задумка сводилась к тому, чтобы выпустить приложение, которое поможет кооперироваться для занятий спортом или активным отдыхом. Но затем идея заметно расширилась: Joiny позволяет организовать поход в винный бар, на концерт или просто друг к другу в гости.

Пока пользователям доступен только базовый функционал, но со временем приложение будет дополняться и развиваться, обрастая дополнительными сервисами. Сейчас можно создать собственное мероприятие или присоединиться к уже созданному, через приложение можно купить билеты на концерт или спектакль, причем партнеры будут периодически делать скидки для пользователей.

Joiny хранит все встречи пользователя в одном месте – в каком-то смысле это еще и органайзер. Создавая мероприятие, человек сразу может пригласить туда всех из списка друзей – они получат сообщение в приложении или простую смс, если его у них нет. У каждого пользователя будет со временем формироваться рейтинг в зависимости от того, как часто он посещает мероприятия – так можно будет найти схожего по активности и интересам товарища.

Для участников той или иной встречи через Joiny формируется общий чат, где можно обсуждать подробности и договариваться о деталях. Если человек подписывается на мероприятие, а потом все-таки не приходит, система его «оштрафует». Так разработчики планируют мотивировать людей ответственно относиться к принятым решениям.

– Часто человек думает: вот бы куда-нибудь сходить. Но энтузиазм быстро гаснет, потому что вспоминаешь о множестве преград: нужно всех обзвонить или написать каждому в личные сообщения. А когда все по очереди начнут отказываться – это стресс и разочарование, – считает Матвей Грамович. – Приложение же позволяет намного проще преодолевать барьер между инициативой и действием.

Сейчас команда разработчиков приложения рассчитывает привлечь внимание крупных инвесторов. На конференции в Силиконовой Долине традиционно представлены самые перспективные стартапы из множества стран мира. Там ребята рассчитывают заявить о себе.

– На одной из конференций Joiny уже оценили основатели LinkdIn и Tinder. Мы пообщались и обменялись контактами. Они не инвестируют такие небольшие суммы, как мы просили, но уверили нас, что задумка и идея – крутые. И они ждут, когда мы вырастем до нужного уровня. Уже сейчас иногда спрашивают, не пойдем ли мы по стопам MSQRD. А мы собираемся их обскакать.