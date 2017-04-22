закрыть
22 апреля 2017, суббота, 23:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Непредсказуемые выборы во Франции

1
  • Тарас Березовец, «Новое время»
  • 22.04.2017, 20:45
  • 22,001

На выход во второй тур в целом претендуют четыре кандидата.

Президентские выборы во Франции, на самом деле, непредсказуемы, потому что отрыв между основными кандидатами – Эмануэлем Макроном и Марин Ле Пен – минимальный, хотя на выход во второй тур в целом претендуют четыре кандидата. Социалист Амон не имеет шансов. Поэтому прогнозировать сложно.

И Франсуа Фийон, и Меланшон, и Марин Ле Пен, которые тоже могут выйти во второй тур, имеют схожую позицию в отношении Украины и Крыма: они считают, что Украину нужно принуждать к выполнению Минских соглашений. В отношении Крыма и Фийон, и Ле Пен высказывают откровенно пророссийские взгляды, называя Крым территорией России. Фийон накануне голосования в интервью Le Figaro сделал скандальное заявление, что Крым потерян навсегда, что это – российская территория и этот вопрос он считает закрытым. Это означает, что в правом сегменте российский вопрос является ключевым для правых избирателей. Поэтому неожиданности возможны. Меланшон – официальный кандидат, который забирает голоса леворадикальных кандидатов, теоретически может во втором туре выйти и с Фийоном, и с Марин Ле Пен. И французские медиа пишут, что наиболее сенсационный вариант, если Меланшон сойдется с Марин Ле Пен, и неизвестно, кто в таком случае победит.

Меланшон появился потому, что официальный кандидат социалистов Амон имеет только 8% поддержки, тогда как в Меланшона – 19%. Он популистский леворадикальный кандидат, высказывает критические взгляды и в отношении Европейского союза, и в отношении эмиграции. Амон, на самом деле, лучший кандидат из всех, но он непроходной, потому что у него правильные взгляды и в отношении ЕС, и в отношении Украины, он остро критиковал Россию, говорил, что "мы никогда не согласимся с имперской политикой Путина", и считает себя его врагом. А такие взгляды непопулярны. Поэтому мы видим, что Меланшон набрал большее количество голосов.

Еще одна проблема заключается в 30% избирателей, которые не определились и будут решать в последний день. Явка ожидается небольшой, примерно до 70%. Мы видим, что тот компромат, который выбрасывался на основных кандидатов, в частности, уголовное преследование Фийона и Ле Пен не повлияли на избирателей. И поэтому компромат, даже если его кинуть в последний момент, влиять на итоги не будет. Единственный кандидат, который имеет для нас выгодные позиции – это Мануэль Макрон, но все равно он выражает определенные русофильские настроения, хотя это единственный из проходных кандидатов, который имеет четкие проевропейские и пронатовские настроения.

Говорить, что кто-то там проукраинский кандидат – некорректно, они все равно заточены на интересы Франции. И поэтому нам придется работать с любым президентом. Другое дело, что интересы французской элиты все равно заключаются в том, чтобы не признавать аннексию Крыма. Даже в случае победы Марин Ле Пен, маловероятно, Франция не выйдет из Нормандского процесса, потому что они все равно хотят работать на величие Франции, и решение глобальных конфликтов, в том числе украинского, это – вопрос национального престижа. Но то, что будет второй тур – очевидно. Если получается Макрон, то он выигрывает. А если нет, тогда прогнозировать очень сложно.

Тарас Березовец, «Новое время»


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет