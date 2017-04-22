Непредсказуемые выборы во Франции 1 Тарас Березовец, «Новое время»

22.04.2017, 20:45

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На выход во второй тур в целом претендуют четыре кандидата.

Президентские выборы во Франции, на самом деле, непредсказуемы, потому что отрыв между основными кандидатами – Эмануэлем Макроном и Марин Ле Пен – минимальный, хотя на выход во второй тур в целом претендуют четыре кандидата. Социалист Амон не имеет шансов. Поэтому прогнозировать сложно.

И Франсуа Фийон, и Меланшон, и Марин Ле Пен, которые тоже могут выйти во второй тур, имеют схожую позицию в отношении Украины и Крыма: они считают, что Украину нужно принуждать к выполнению Минских соглашений. В отношении Крыма и Фийон, и Ле Пен высказывают откровенно пророссийские взгляды, называя Крым территорией России. Фийон накануне голосования в интервью Le Figaro сделал скандальное заявление, что Крым потерян навсегда, что это – российская территория и этот вопрос он считает закрытым. Это означает, что в правом сегменте российский вопрос является ключевым для правых избирателей. Поэтому неожиданности возможны. Меланшон – официальный кандидат, который забирает голоса леворадикальных кандидатов, теоретически может во втором туре выйти и с Фийоном, и с Марин Ле Пен. И французские медиа пишут, что наиболее сенсационный вариант, если Меланшон сойдется с Марин Ле Пен, и неизвестно, кто в таком случае победит.

Меланшон появился потому, что официальный кандидат социалистов Амон имеет только 8% поддержки, тогда как в Меланшона – 19%. Он популистский леворадикальный кандидат, высказывает критические взгляды и в отношении Европейского союза, и в отношении эмиграции. Амон, на самом деле, лучший кандидат из всех, но он непроходной, потому что у него правильные взгляды и в отношении ЕС, и в отношении Украины, он остро критиковал Россию, говорил, что "мы никогда не согласимся с имперской политикой Путина", и считает себя его врагом. А такие взгляды непопулярны. Поэтому мы видим, что Меланшон набрал большее количество голосов.

Еще одна проблема заключается в 30% избирателей, которые не определились и будут решать в последний день. Явка ожидается небольшой, примерно до 70%. Мы видим, что тот компромат, который выбрасывался на основных кандидатов, в частности, уголовное преследование Фийона и Ле Пен не повлияли на избирателей. И поэтому компромат, даже если его кинуть в последний момент, влиять на итоги не будет. Единственный кандидат, который имеет для нас выгодные позиции – это Мануэль Макрон, но все равно он выражает определенные русофильские настроения, хотя это единственный из проходных кандидатов, который имеет четкие проевропейские и пронатовские настроения.

Говорить, что кто-то там проукраинский кандидат – некорректно, они все равно заточены на интересы Франции. И поэтому нам придется работать с любым президентом. Другое дело, что интересы французской элиты все равно заключаются в том, чтобы не признавать аннексию Крыма. Даже в случае победы Марин Ле Пен, маловероятно, Франция не выйдет из Нормандского процесса, потому что они все равно хотят работать на величие Франции, и решение глобальных конфликтов, в том числе украинского, это – вопрос национального престижа. Но то, что будет второй тур – очевидно. Если получается Макрон, то он выигрывает. А если нет, тогда прогнозировать очень сложно.

Тарас Березовец, «Новое время»