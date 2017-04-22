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Стали известны новые подробности по ремонту «Адмирала Кузнецова»

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  • 22.04.2017, 21:10

Ремонт корабля начнется в сентябре и будет стоить $708 миллионов.

Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд российских рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В сентябре «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией «Адмирала Кузнецова». Цена сделки уже согласована - это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», - сказал собеседник.

Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», - уточнил он.

«Адмирал Кузнецов» - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.


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