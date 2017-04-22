Пять советов, как побороть бессонницу 22.04.2017, 21:32

Сон - очень важная часть жизни человека, без него невозможно было бы существовать, так как организму он необходим.

Во время сна организм полностью восстанавливается и отдыхает, что очень важно. Если режим сна не будет соблюден, то очень скоро человек начнет чувствовать себя плохо, более того, у него даже могут появиться различные болезни, пишет healthyliving.com.ua.

Но не всем так просто вечером лечь и заснуть, даже, если кажется, что очень хочется, многие люди мучаются от того, что страдают бессонницей, то есть просто не могут уснуть или могут встать посреди ночи и больше не ложиться. Естественно, с этой проблемой необходимо бороться, так как это неправильно.

Вообще у бессонницы может быть огромное количество причин от обычных стрессов на работе до серьезных болезней. А еще отмечено, что чаще всего от этого недуга страдают женщины, так что пол в этом случае тоже имеет немалое значение.

Когда сложность заснуть связана с переутомлением, а это частое явление, считается, что это временная проблема и она пройдет после того, как человек наладит режим дня. Кроме того, полезно перед сном отправиться погулять и подышать свежим воздухом, он действует на организм как самое лучшее успокоительное, поэтому воспользовавшись этим способом действительно можно избавиться от проблемы со сном.

Также не рекомендуется на ночь употреблять в пищу возбуждающие нервную систему продукты, например, кофе, какао, шоколад и алкоголь.

Очень полезно на ночь пить теплое молоко с медом, многие люди отмечают, что этот способ действительно помог им начать хорошо спать.

Не стоит на ночь смотреть телевизор или же долго сидеть в интернете, все это тоже способствует возбуждению нервной системы, из-за чего нарушается сон. Проводить время вечером нужно спокойно, как бы настраивая себя на спокойную ночь. Например, специалисты советуют принимать ванны с успокаивающими маслами, просто полежать, погулять, заниматься чем-то нейтральным.

Если говорить о лекарственных средствах, то прибегать к ним самостоятельно нельзя, так как человек без специального образования, просто не сможет подобрать для себя подходящий препарат и не будет знать о возможных последствиях, которые вызовет прием этого препарата. Лечение бессонницы назначает исключительно врач, который изначально должен определить причину данной проблемы.

Начать избавление от бессонницы нужно с более простых методов, которые являются полностью безопасными, а уж если они не помогут, то можно приступать и непосредственно к медикаментозному лечению.