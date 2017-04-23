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Умер белорусский музыкальный критик Анатолий Мельгуй

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  • 23.04.2017, 8:39
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Анатолий Мельгуй

Музыкальный критик, журналист и писатель Анатолий Мельгуй ушел из жизни в 59 лет.

Причина смерти, как сообщает сайт delaemvmeste.by, сердечный приступ. Ему было 59 лет.

Прощание состоится 26 апреля в ритуальном зале крематория. Точное время пока не известно.

Анатолий Мельгуй был одним из самых известных современных белорусских музыкальных критиков и создателей рок-движения в Беларуси, автором большого количества рецензий и публикаций на музыкальную тему. Он участвовал в организации первых белорусскоязычных рок-фестивалей «Тры колеры-I» и «Тры колеры-II» (в которых впервые на сцену вышли группы «Мроя», «Бонда» и другие).

Совместно с Витовтом Мартыненко издал книги об отечественном роке - «Через рок-призму» и «222 альбома белорусского рока и не только ...». Последняя была отмечена специальным призом на Рок-коронации-2006.


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