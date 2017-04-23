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Белорусский теннисист выиграл турнир в Бухаре

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  • 23.04.2017, 8:48
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Егор Герасимов и Дмитрий Попко
Фото с сайта tennis.by

Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл турнир ITF Pro Circuit в Узбекистане с призовым фондом 25 тысяч долларов.

В финале Егор Герасимов со счетом 6:1, 7:5 обыграл Дмитрия Попко (№ 188) из Казахстана, посеянного на турнире под первым номером.

Для Егора Герасимова это пятый титул в профессиональной карьере. В начале апреля он выиграл турнир во Франции, в 2015 году стал победитеем турнира в Братиславе, а в 2013-м стал лучшим на двух «фьючерсах» в Беларуси, сообщает tut.by.

На пути к финалу Егор Герасимов обыграл россиянина Дениса Мацукевича (№ 788) — 4:6, 6:2, 6:2, Владимира Иванова (№ 444) из Эстонии — 6:3, 6:3, Александра Лобкова (№ 720) из России — 6:4, 6:1 и украинца Вадима Урсу (№ 732) — 6:3, 6:2.

На турнире в Бухаре выступали еще два белорусских теннисиста. Сергей Бетов (№ 783) выбыл в первом раунде, Дмитрий Жирмонт (№ 366), посеянный под 5-м номером — во втором.


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