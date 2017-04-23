В Армении зарезали российского военного 18 23.04.2017, 8:55

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Фото: svoboda.org

Российский военнослужащий был убит на базе Гюмри в Армении.

Об этом сообщает министерство обороны России и полиция Армении. По данным ведомства, 21-летний военнослужащий был найден с колото-резаной раной шеи около местного магазина.

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», - говорится в сообщении Минобороны России. Полиция Гюмри задержала мужчину, который напал на российского солдата.

Гюмри, второй по величине город Армении, находится на севере страны. Расположенная здесь 102 российская военная база уже не раз попадала в заголовки газет, напоминает «Радыё Свабода».

В январе 2015 года один из военнослужащих застрелил шестерых местных жителей и ранил полугодового ребенка. Летом 2015 года был убит коллегой другой военнослужащий этой базы. В марте того же года пропавший контрактник российских пограничных войск был найден повешенным возле супермаркета неподалеку от Гюмри.

В 2010 году Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.