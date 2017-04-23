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Саксофонист Кенни Джи выступил на высоте 9 километров

  • 23.04.2017, 9:18
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Знаменитый музыкант сыграл концерт в самолете.

Во время авиарейса компании Delta, который следовал из Тампы в Лос-Анджелес, стюардесса объявила о том, что на борту будет организован сбор средств на борьбу с раком.

Как оказалось, этим же рейсом следует и знаменитый саксофонист Кенни Джи, который решил замотивировать людей и внести свой вклад в благотворительность. Он заявил, что даст небольшой концерт прямо в салоне, если удастся собрать 2 тыс. долларов на борьбу со смертельно опасным заболеванием. Летевшие на борту пассажиры решили не упускать редкую возможность и охотно собрали требуемую сумму. Джи исполнил свое обещание и прошелся по салону, наигрывая любимые мотивы.


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