закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 14:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЖКХ собирает с людей деньги на ремонт. И не делает его

8
  • 23.04.2017, 10:28
  • 2,224

Коммунальщики упорно не обращают внимания на проблемы жителей одного из гомельских домов.

Гомельчанка Оксана Филипенко, которая живет в доме номер 14 на улице Урицкого, шесть лет назад перестала платить за капремонт, техническое обслуживание дома и уборку мест общего пользования. Об этом она официально сообщила в местное ЖРЭУ и Министерство ЖКХ. Сейчас Оксана — «неплательщица», передает «Белсат».

«Они считают меня неплательщицей, — говорит Оксана Филипенко. — Я оплачиваю отопление, воду, газ, интернет: все, какоторые у меня заключены договора. И не оплачиваю те работы, которые не выполняются».

За полвека здание, где живет женщина, так и не узнал капитального ремонта. Теперь в нем течет крыша, промерзают торцевые стены, в подъездах и квартирах стены от грибка почернели и облупились. Канализационные стоки текут прямо в подземелье, вследствие чего в подъездах невыносимая вонь. Дом в аварийном состоянии, что снаружи, что изнутри, утверждают местные жители.

«Пришли из пульверизатора две женщины побрызгали и ушли. Вот, такой фасад они сделали. За 50 лет ни разу не делался фасад. Очень страшные балконы снизу: плита может рухнуть в любой момент, щель идет до третьего этажа», — говорит жительница дома Елена Гринько.

Не первый год жители дома на Урицкого 14 жалуются во все возможные инстанции. Писали даже в прокуратуру. По словам жителей, на их жалобы приходят исключительно отписки, что ремонт по разным причинам не планируется. Тем временем проживание в доме связано даже с риском для жизни. Ведь электрощиток, например, в дождь заливает водой.

«Если идет дождь, то подставляем тазики, залезаем на чердак и ставим тазики, чтобы  не капало», — говорит Валентина Аскерко, одна из жительниц.

Несмотря на исправную многолетнюю оплату коммунальных счетов, теперь жители могут рассчитывать только на себя.

Согласно нормам капремонт должен проводиться раз в 25 лет, то есть в доме номер 14 на улице Урицкого в Гомеле его должны были провести уже дважды.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко