ЖКХ собирает с людей деньги на ремонт. И не делает его 8 23.04.2017, 10:28

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Коммунальщики упорно не обращают внимания на проблемы жителей одного из гомельских домов.

Гомельчанка Оксана Филипенко, которая живет в доме номер 14 на улице Урицкого, шесть лет назад перестала платить за капремонт, техническое обслуживание дома и уборку мест общего пользования. Об этом она официально сообщила в местное ЖРЭУ и Министерство ЖКХ. Сейчас Оксана — «неплательщица», передает «Белсат».

«Они считают меня неплательщицей, — говорит Оксана Филипенко. — Я оплачиваю отопление, воду, газ, интернет: все, какоторые у меня заключены договора. И не оплачиваю те работы, которые не выполняются».

За полвека здание, где живет женщина, так и не узнал капитального ремонта. Теперь в нем течет крыша, промерзают торцевые стены, в подъездах и квартирах стены от грибка почернели и облупились. Канализационные стоки текут прямо в подземелье, вследствие чего в подъездах невыносимая вонь. Дом в аварийном состоянии, что снаружи, что изнутри, утверждают местные жители.

«Пришли из пульверизатора две женщины побрызгали и ушли. Вот, такой фасад они сделали. За 50 лет ни разу не делался фасад. Очень страшные балконы снизу: плита может рухнуть в любой момент, щель идет до третьего этажа», — говорит жительница дома Елена Гринько.

Не первый год жители дома на Урицкого 14 жалуются во все возможные инстанции. Писали даже в прокуратуру. По словам жителей, на их жалобы приходят исключительно отписки, что ремонт по разным причинам не планируется. Тем временем проживание в доме связано даже с риском для жизни. Ведь электрощиток, например, в дождь заливает водой.

«Если идет дождь, то подставляем тазики, залезаем на чердак и ставим тазики, чтобы не капало», — говорит Валентина Аскерко, одна из жительниц.

Несмотря на исправную многолетнюю оплату коммунальных счетов, теперь жители могут рассчитывать только на себя.

Согласно нормам капремонт должен проводиться раз в 25 лет, то есть в доме номер 14 на улице Урицкого в Гомеле его должны были провести уже дважды.