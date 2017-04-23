В Вильнюсском аэропорту хаос: ужесточены правила контроля 3 23.04.2017, 10:38

4,840

Фото: delfi.lt

Огромные очереди образовались в вильнюсском аэропорту.

В редакцию DELFI обратилась читательница Вилма Балчюнене, которая находится в Вильнюсском аэропорту.

По ее словам, в субботу положение там было печальное.

"Сотни растерянных людей стоят у паспортного контроля. Передвигаются на шаг вперед за 20-30 минут", – сообщила читатель.

Фото: delfi.lt

По ее словам, на вопрос, сколько придется ждать, был получен ответ, что пока все не очень плохо. "Ответили, что это еще ничего, хуже бывает, когда посадку совершают два самолета. Я только что пролетела половину Земного шара, но нигде не было такого промедления и такого низкого качества обслуживания", - сказала Балчюнене.

Фото: delfi.lt

По ее словам, и в зале ожидания было много людей. "Немалая часть ожидающих – иностранцы. Какой мы имидж создаем? Застряли и пассажиры смежных рейсов – они в полном отчаянии. Никто ни о чем не информирует", – сказала читатель.

Фото: delfi.lt

Представитель аэропорта Индре Балтрушайтене сказала DELFI, что такая ситуация могла сложиться из-за ужесточения требований Службы охраны госграницы.

"Они проводят проверку, отсюда и очереди", – сказала она. Правила паспортной проверки в ЕС были ужесточены с 7 апреля. "Мы постоянно решаем проблему", – ответила она на вопрос, что с этим планируют делать.