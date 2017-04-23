Белорусские легкоатлетки стали серебряными призерами ЧМ по эстафетному бегу на Багамах 23.04.2017, 10:41

Фото: belta.by

Сборная Беларуси впервые прошла отбор на мировой форум по эстафетному бегу.

Белорусские легкоатлетки стали серебряными призерами чемпионата мира по эстафетному бегу, который проходит на Багамских островах, сообщает БелТА.

Женская сборная Беларуси заняла второе место в беге 4х800 м. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дарья Борисевич, Илона Усович, Виктория Кушнир и Марина Арзамасова. Белоруски преодолели дистанцию за 8 мин. 20,07 сек., уступив лишь сборной США (Шанель Прайс, Крис Уильямс, Лаура Рослер, Шарлин Липси), которая заняла первое место (8 мин. 16,36 сек.). Бронзовые награды у представительниц Австралии (8 мин. 21,08 сек.).

Главная борьба за медали между дружинами развернулась на заключительном этапе. Вначале четвертого отрезка эстафеты лидировали американки и австралийки. Однако чемпионка мира 2015 года в беге на 800 м Марина Арзамасова сумела в напряженной борьбе опередить представительницу Зеленого континента Хейди Си и выиграть серебряную награду.

Отметим, что сборная Беларуси впервые прошла отбор на мировой форум по эстафетному бегу и была представлена в одной дисциплине, где боролась с сильнейшими командами планеты.