Фотофакт: В центре Слонима были танки и немцы

Фотофакт: В центре Слонима были танки и немцы7
- 23.04.2017, 10:52
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Слонимская 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада в субботу, 22 апреля, отметила свое 75-летие.
В этот день состоялись различные торжественные мероприятия как на территории бригады, так и на площади у Слонимского райисполкома, сообщает «Радыё Рацыя».
Слонимцы увидели выступления оркестров, дефиле с элементами строевой подготовки, рукопашные бои, концерт. Но больше всего тех, кто присутствовал на мероприятии, поразила реконструкция битвы 1945 года и военная техника.