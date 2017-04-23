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Фотофакт: В центре Слонима были танки и немцы

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  • 23.04.2017, 10:52
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Фото: racyja.com

Слонимская 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада в субботу, 22 апреля, отметила свое 75-летие.

В этот день состоялись различные торжественные мероприятия как на территории бригады, так и на площади у Слонимского райисполкома, сообщает «Радыё Рацыя».

Слонимцы увидели выступления оркестров, дефиле с элементами строевой подготовки, рукопашные бои, концерт. Но больше всего тех, кто присутствовал на мероприятии, поразила реконструкция битвы 1945 года и военная техника.

Фото: racyja.com

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