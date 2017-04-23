Мясникович стал «Почетным профессором БГУ» 40 23.04.2017, 11:06

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Экономист, при котором Беларусь стала мировым рекордсменом по инфляции, девальвациям, падению ВВП и доходов людей, стал «Почетным профессором БГУ».

Неофициально известно, что ректор Сергей Абламейко таким образом пытается укрепить свои позиции во властной иерархии. Поскольку Михаил Мясникович не является гениальным экономистом, но является тяжеловесом кулуарных проектов. Председатель «совета республики», в прошлом премьер-министр, глава администрации Лукашенко, председатель президиума Академии наук на данный момент, по сути, возглавляет альтернативное правительство. Результаты, правда, видны по акциям протеста, которые этой весной прошли не только в Минске, но и по всей стране, пишет belaruspartisan.org.

Впрочем, для того, чтобы стать «Почетным профессором БГУ» совсем не обязательно быть великим или хотя бы известным ученым. Звание это давно нивелировано и превращено в элемент политического подхалимства.

Так, на данный момент в БГУ 36 почетных профессоров. Среди них в последнее время особенно много тех, чье имя известно науке исключительно как предмет исследования. Это: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Туркменистана Гурбунгулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, «великая ученая» Валентина Матвиенко и другиеg