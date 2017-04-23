В Будапеште прошла акция-насмешка над премьером Орбаном 23.04.2017, 12:01

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Фото: svaboda.org

В центре Будапешта около пяти тысяч человек провели демонстрацию, чтобы высмеять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Премьер-министр, по их мнению, продолжает наступление на демократию и права человека.

Демонстранты несли плакаты иронического содержания, например: "Нам не нужны выборы" – и скандировали "Долой свободу прессы", "Нам не нужен Брюссель". Люди все время смеялись.

Как сообщает агентство Reuters, акция была организована так называемой "Партией двухвостой собаки", которая постоянно высмеивает власти, выдвигая абсурдные и сатирические лозунги.

Последние три недели в Будапеште проходят демонстрации в защиту Центрально-Европейского университета, основанного миллиардером и филантропом Джорджем Соросом. Недавно власти приняли закон, по которому могут его закрыть. В связи с этим Еврокомиссия угрожает подать на Венгрию в Европейский суд.

Оппоненты Орбана резко критикуют его за наступление на академические свободы, нежелание пускать в Венгрию мигрантов и теплые отношения с Кремлем.