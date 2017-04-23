Певицу Лолиту не пустили в Украину 25 23.04.2017, 12:05

8,599

Лолита Милявская

Фото с сайта telegraf.com.ua

Причиной отказа во въезде певица называет поездку в оккупированную Керчь в 2015 году.

Певицу Лолиту Милявскую не пустили в Украину пограничники. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", — говорит она.

Лолита заявила, что въезд запрещен из-за посещения Керчи в 2015 году.

Как известно, дочь Лолиты, Ева, живет в Киеве с бабушкой.