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Певицу Лолиту не пустили в Украину

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  • 23.04.2017, 12:05
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Лолита Милявская
Фото с сайта telegraf.com.ua

Причиной отказа во въезде певица называет поездку в оккупированную Керчь в 2015 году.

Певицу Лолиту Милявскую не пустили в Украину пограничники. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", — говорит она.

Лолита заявила, что въезд запрещен из-за посещения Керчи в 2015 году.

Как известно, дочь Лолиты, Ева, живет в Киеве с бабушкой.


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