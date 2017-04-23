Тимофей Калачев помог «Ростову» разгромить «Спартак» 23.04.2017, 12:47

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Фото: ФК "Ростов"

Футболисты «Ростова» разгромили лидера российского чемпионата московский «Спартак» со счетом 3:0 в мачте 24-го тура.

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев, выступающий в составе ростовчан, отдал голевой пас Александру Бухарову, который открыл счет на 23-й минуте встречи. Однако вскоре белорус получил травму и на 29-й минуте игры покинул поле. Тем не менее, футболисты "Ростова" продолжали владеть инициативой и еще дважды поразили ворота гостей, пишет БелТА.

Несмотря на поражение, "Спартак" по-прежнему уверенно занимает первое место, набрав 54 очка. Преследователи спартаковцев добились побед с одинаковым результатом 2:0.

"Зенит" в первом матче на своем новом стадионе в Санкт-Петербурге взял верх над "Уралом" из Екатеринбурга, забив два гола в последние 5 минут встречи. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко в гостях переиграли "Уфу". После этих побед у армейцев стало 47 очков, у "Зенита" - на один балл меньше. Московский "Локомотив" сыграл вничью у себя дома с пермским "Амкаром" - 3:3, а махачкалинский "Анжи" в Грозном одолел "Терек" с минимальным счетом 1:0.

Еще 3 поединка 24-го тура состоятся сегодня: "Томь" (Томск) - "Оренбург", "Крылья Советов" (Самара) - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Арсенал" (Тула).