В очередях на границе стоят больше 800 фур 23.04.2017, 13:17

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Больше всего машин скопилось в пропускном пункте Каменный Лог - 220 грузовиков и 90 легковых автомобилей.

Сегодня, 23 апреля, на границе с Латвией, Литвой и Польшей есть очереди в пропусных пунктах. Как сообщает Государственный пограничный комитет, больше всего машин скопилось на границе с Литвой, в пункте Каменный Лог. На момент написания этой заметки, в 12.30 там ждут выезда из Беларуси 220 фур и 90 легковых автомобилей.

В Котловке - 80 фур и 40 легковых, в пропускном пункте Бенякони - 104 и 8 соответственно, в Привалке - 142 фуры, очереди из легковых там нет.

На границе с Латвией машин меньше: в пункте Григоровщина - 75 фур, Урбаны - 70.

На границе с Польшей больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска Козловичи - 50 машин. В Берестовице - 44 фуры и 48 легковых.