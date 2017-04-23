В Австралии 12-летний мальчик проехал за рулем 1300 километров 1 23.04.2017, 13:31

Полицейские обратили внимание на автомобиль из-за "тащившегося по земле" бампера.

Полиция задержала на западе австралийского штата Новый Южный Уэльс двенадцатилетнего мальчика.

Он самостоятельно проехал на автомобиле около 1300 километров, пытаясь попасть на другой конец страны, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени, однако полиция сообщила о нем только в воскресенье. Как заявил официальный представитель полиции штата, мальчик направлялся из города Кендалл в Перт, который находится на противоположной стороне Австралии, и проехал уже около 1300 километров.

По его словам, полицейские обратили внимание на автомобиль из-за "тащившегося по земле" бампера. "Водителем, по результатам проверки, оказался 12-летний мальчик, направлявшийся из Кендалла в Перт", — сказал представитель полиции.

Полиция задержала мальчика и направила его в отделение. Другие обстоятельства инцидента уточняются.