закрыть
23 апреля 2017, воскресенье, 14:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Рубин во мгле»: Как подписали послание Лукашенко на ТВ

6
  • Светлана Метелкина, «Солидарность»
  • 23.04.2017, 13:48

Весь день Байнет пестрел новостями по итогам послания Лукашенко, а что показало ТВ?

Уставшая, вечером прилегла на кровать, чтобы дать мозгам отдохнуть перед телевизором под какой-нибудь незамысловатый фильм.

И вот, что меня ожидало на экране.

По ОНТ у меня появился... «Рубин во мгле» (по крайней мере, так значилось в сетке телепередач).

На Беларусь 1 — все то же лицо и подпись «Я знаю твои секреты».

Именно это лицо позже на телеканале ОНТ рассказало «Что? Где? Когда? в Беларуси».

«Мир» пообещал мне «Любовь с оружием».

А СТВ показал «Цену цивилизации».

Сразу вспомнилась ноябрьская пресс-конференция Александра Лукашенко для российских СМИ на телеканале «Мир», которая в сетке передач была подписана очень лаконично и точно — «Немного не в себе».

Светлана Метелкина, «Солидарность»


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко