«Рубин во мгле»: Как подписали послание Лукашенко на ТВ

«Рубин во мгле»: Как подписали послание Лукашенко на ТВ6
- Светлана Метелкина, «Солидарность»
- 23.04.2017, 13:48
Весь день Байнет пестрел новостями по итогам послания Лукашенко, а что показало ТВ?
Уставшая, вечером прилегла на кровать, чтобы дать мозгам отдохнуть перед телевизором под какой-нибудь незамысловатый фильм.
И вот, что меня ожидало на экране.
По ОНТ у меня появился... «Рубин во мгле» (по крайней мере, так значилось в сетке телепередач).
На Беларусь 1 — все то же лицо и подпись «Я знаю твои секреты».
Именно это лицо позже на телеканале ОНТ рассказало «Что? Где? Когда? в Беларуси».
«Мир» пообещал мне «Любовь с оружием».
А СТВ показал «Цену цивилизации».
Сразу вспомнилась ноябрьская пресс-конференция Александра Лукашенко для российских СМИ на телеканале «Мир», которая в сетке передач была подписана очень лаконично и точно — «Немного не в себе».
Светлана Метелкина, «Солидарность»