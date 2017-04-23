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Во Франции эвакуировали избирательный участок

  • 23.04.2017, 14:10

Подозрение вызвал автомобиль, оставленный с включенным двигателем.

На востоке Франции в воскресенье, 23 апреля, эвакуировали избирательный участок из-за подозрительного автомобиля. Инцидент произошел в городе Безансон – подозрение вызвал автомобиль, оставленный возле участка с включенным двигателем, сообщает Reuters, ссылаясь на МВД Франции.

"Подозрительный автомобиль оказался краденым и имел поддельные номерные знаки. Было принято решение эвакуировать избирательный участок", – заявил чиновник министерства.

По его словам, на место вызвали экспертов по обезвреживанию бомб для осмотра транспортного средства.

Сегодня во Франции более 50 тысяч полицейских и элитных подразделений безопасности мобилизованы для обеспечения безопасности при проведении первого тура президентских выборов.

Ранее Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредила некоторых кандидатов президентских выборов о террористической угрозе.


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