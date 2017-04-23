Под Луганском погиб наблюдатель ОБСЕ 5 23.04.2017, 14:59

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В результате подрыва автомобиля наблюдательной миссии ОБСЕ под Луганском погиб один из участников миссии.

ОБСЕ подтвердил гибель одного из наблюдателей миссии в Луганске и одного раненого. Украинская сторона также подтверждает происшествие и выражает соболезнования родным пострадавших, но не комментирует происшествие.

Согласно источникам, инцидент произошел недалеко от деревни Пришиб в Славяносербском районе Луганской области. Два автомобиля мониторинговой миссии, которые всегда движутся парой, отклонились от согласованного маршрута. Первый автомобиль успешно проехал по дороге, но другой взорвались на фугасной мине. Первоначально сообщалось о двух раненых.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ведет наблюдение за ситуацией на линии вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей Украины с 2014 года.