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Ледовых арен уже настроили, теперь хотят теннисные центры

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  • 23.04.2017, 15:08
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Восемь новых теннисных центров обещают построить в Беларуси в ближайший год.

Об этом сообщил сегодня во время подписания меморандума о сотрудничестве со Швейцарской федерацией тенниса председатель Белорусской теннисной федерации, провластный олигарх Александр Шакутин, сообщает БелТА.

Со стороны швейцарской стороны подпись под соглашением поставил президент федерации Рене Штамбах. "В ближайший год в Беларуси появится восемь новых теннисных центров. Для белорусской федерации важно взаимодействовать с коллегами из Швейцарии. В этой стране очень высокий уровень развития тенниса. Мужская и женская команды этой страны находятся на ведущих позициях в мире. Мы будем сотрудничать со швейцарцами по улучшению теннисной инфраструктуры, повышению квалификации тренерских кадров, специалистов по специальной и общей физической подготовке, медицинского сопровождения", - рассказал Шакутин.


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