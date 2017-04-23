Аркадий Бабченко: Мумию Ленина надо выставлять туристам за деньги 5 23.04.2017, 15:23

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Аркадий Бабченко

Хочешь Ленина посмотреть – десять баксов. Со Сталиным – пятнадцать. Плюнуть на обоих – двадцаточку.

Вместо захоронения тела советского деятеля Владимира Ленина можно показывать его туристам за деньги, написал российский журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

"Каждый год в один и тот же день в России все начинают спорить – надо ли захоронить Ленина. А то, мол, не по-христиански как-то. Да бросьте. В каждой церкви то нога, то голова сушеная, которую еще и целовать предлагается – ага, не по-христиански. А во-вторых, если мы уж так не любим кровопийцу, то, как по мне, нет лучшего способа для назидания, чем выставлять его мумию туристам за деньги", – отметил он.

Бабченко добавил, что можно откопать еще и тело другого советского деятеля Иосифа Сталина.

"Хошь Ленина посмотреть – десять баксов. Со Сталиным – пятнадцать. Плюнуть на обоих – двадцаточку. В общем, оставьте дедушку Ленина в покое. На нем еще столько бабла сделать можно. К черту идеологию. Чистый прагматизм", – резюмировал журналист.

Вчера депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев сообщил, что в Госдуму РФ внесли законопроект о захоронении Ленина. Инициаторы считают, что похоронить его нужно в Ульяновске.

По результатам социологического опроса, проведенного российской исследовательской организацией "Левада-центр", 79% опрошенных россиян считают, что памятники Ленину, установленные в российских городах, сносить нельзя, и только 4% респондентов абсолютно согласны с тем, что пришла пора убрать их с площадей и улиц.

Владимир Ульянов, более известный как Ленин, умер в 1924 году, с тех пор его тело находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.