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Минчанин выиграл дизайн-премию и €10 000 за маски для сна

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  • 23.04.2017, 15:33
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Житель столицы выиграл Гран-при международной премии Rijksstudio Award 2017.

Минчанин Леша Лимонов выиграл Гран-при международной премии Rijksstudio Award 2017, которую вот уже третий год учреждает Рейксмюзеум (Амстердам). Проект масок для сна «Шедевры никогда не спят» понравился авторитетному жюри больше всего – в итоге белоруса наградили 10 000 евро, пишет citydog.by.

Рейксмюзеум – один из самых посещаемых и уважаемых музеев планеты – учредил премию Rijksstudio для популяризации своих коллекций. Любой желающий может загрузить работы музея в Rijksstudio и использовать их для создания собственных проектов и артефактов – от декоративно-прикладного искусства до дизайна одежды, фотографии и видео.

В этом году после предварительного отбора жюри определилось с лучшими 75 проектами, после – с лучшими 30 проектами, а потом с топ-10 лучших работ со всего мира. В жюри конкурса в этом году входили директор Рейксмюзеум, руководители дизайн-студий и даже главред журнала Wallpaper.

Соперниками проекта масок для сна были, например, презервативы «Эдем», сделанные по мотивам гравюр Саделера, «пиксельное» платье, на создание которого инспирировали «Цветы в вазе» Абрахама Миньона.


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