Медики назвали самые полезные напитки 6 23.04.2017, 15:43

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Фото: magmens.com

Какую жидкость необходимо пить, чтобы организм работал как часы.

Чтобы организм работал как часы, врачи советуют выпивать в день примерно 2 литра жидкости. Но какую именно жидкость необходимо пить?

Кто-то целыми днями пьет кофе и считает, что этой жидкости организму вполне достаточно, кто-то предпочитает сладкую газировку, а для кого-то главное – зарядится «порцией» алкоголя. О том, какие напитки самые полезные для организма, рассказал врач-гастроэнтеролог Вячеслав Скоропад. Его мнение публикует health info со ссылкой на ТСН.

Первое место с точки зрения полезности занимает качественная питьевая вода: родниковая, колодезная, минерализованная. Можно пить и водопроводную, но ее следует обязательно пропускать через качественный фильтр.

Для того чтобы обеспечить нормальное пищеварение, необходимо употреблять кисломолочные продукты: ряженку, кефир, наринэ, йогурт и так далее. Они улучшают микрофлору кишечника и усваиваются гораздо лучше, чем, скажем, молоко. Организмы многих людей, особенно с возрастом, не могут переваривать сахар под названием лактоза, которая находится в цельном молоке, и потому для таких людей предпочтительнее кисломолочные напитки.

Очень полезны также травяные чаи, например, мятный. Если в такой чай добавить шиповник, изюм или сухофрукты, то получится известный с давних времен узвар. Именно такой напиток готовили наши прапрабабушки. Он содержит массу полезных микроэлементов и витаминов. Особенность узвара в том, что его всегда можно готовить по-разному, используя новые сочетания ингредиентов, и потому он никогда не надоедает!

Очередной полезный напиток в нашем перечне – зеленый чай. Он укрепляет сердце и сосуды, препятствует возникновению онкологических недугов и выводит из организма вредные токсины. Кстати, сегодня модно употреблять и южноамериканский напиток мате, который тоже полезен. Его готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Мате содержит меньше кофеина, чем чай и кофе, при этом насчитывает 156 активных витаминов и минералов. Этот напиток считается тонизирующим и энергетическим.

Если говорить в целом о соках, то в первую очередь нужно пить те, которые готовятся из ягод и фруктов, растущих в нашем регионе. Это морковный, тыквенный, персиковый, абрикосовый – они содержат большое количество пектина и каротиноидов – предшественников витамина А. Бесспорно, полезен яблочный и грушевый, а также все соки из ягод. Что касается сока из овощей, например, капустного и свекольного, то они обладают бесценными целебными свойствами, поэтому всегда использовались в народной медицине.

Отдельный разговор о томатном соке. В нем много глюкозы и фруктозы, имеются органические кислоты, витамины и микроэлементы. Некоторые вещества, содержащиеся в этом соке, оказывают противовоспалительное и противоопухолевое действие. Кроме того, томатный сок помогает выработке в организме серотонина – «гормона радости». Томатный сок ограничивать стоит лишь тем, кто имеет аллергию на «красные» продукты или страдает от изжоги.

Полезен также клюквенный морс. Во время болезни он зачастую способен заменить антибиотик из-за высокого содержания бензойной кислоты.

Наконец, любимые большинством из нас какао и шоколад вполне можно пить для повышения тонуса организма и борьбы с депрессией. Эти напитки известны высоким уровнем содержания серотонина, поэтому способствуют хорошему настроению. Однако следует помнить, что употреблять нужно только качественные какао и шоколад, а не дешевые конфеты из низкосортных ингредиентов.

Напоследок о напитках, которые нужно либо полностью исключить из рациона, либо значительно ограничить. Это алкоголь, популярные сегодня энерготоники, а также сладкие газированные напитки. Чем меньше их употребляет человек, тем лучше для его пищеварения и состояния организма в целом.