Уроженка Могилева может стать «Учителем года России» 2 23.04.2017, 15:53

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Фото: kvgazeta.ru

Учитель сельской школы прошла в финал краевого этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2017».

В финал краевого этапа всероссийского конкурса, который определит лучшего учителя, в далеком Красноярске прошла Вера Пятницкая из сельской школы поселка Бражное, пишет 6tv.by.

Ей еще придется, конечно же, побороться на федеральном уровне, но серьезная заявка на победу сделана. Уже теперь она в обойме лучших педагогов края и российские СМИ собирают по крупицам информацию об учительнице. Оказалось, что родилась она в Могилеве. Ее отец, коренной житель Красноярского края, встретил свою будущую жену в Могилевской школе милиции. Потом семья приняла решение уехать из Могилева на Север, в суровый Норильск. А позже решила в Беларусь не возвращаться и переехала на родину отца. Вера Пятницкая преподает в старших классах русский язык и литературу, готовит выпускников к экзаменам.

Фото: kvgazeta.ru

К сожалению, альма-матер для супер-учительницы стал не Могилевский пединститут (в то время он еще не был университетом), а Красноярский профильный вуз. До браженской школы Вера Пятницкая успела поработать в Канском педагогическом колледже и директором школы в Кемеровской области. В престижном конкурсе она участвует впервые и сразу же была отмечена строгим жюри. Для показательного урока она выбрала тему, которая в методике преподавания не была разработана для школы, а существовала в виде диссертации и научных работ.

На своих уроках она применяет современную технологию продуктивного смыслового чтения. В преподавании она использует прием «чтение с остановками», когда на первом этапе учитель помогает выделять важные смысловые оттенки текста. По мнению теперь уже очевидно прогрессивного педагога, в школе нужно развивать читательскую грамотность, учить детей работать с любыми текстами, мыслить, видеть подтекст, тогда они будут успешны.