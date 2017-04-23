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КНДР угрожают потопить авианосец США «с одного удара»

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  • 23.04.2017, 15:52
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В Северной Корее заявили, что удар по американскому авианосцу станет хорошей возможностью продемонстрировать свою силу.

Северная Корея заявила в воскресенье, что готова затопить авианосец США, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Наши революционные силы готовы сразиться с одним ядерным авианосцем США с помощью одного удара», - заявили в правящей партии Северной Кореи.

Северокорейская газета сравнила авианосец с «грубым животным» и сказала, что удар по нему станет «реальной демонстрацией силы наших вооруженных сил», передает агентство.

Ранее Charter97.org сообщал, что авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Карл Уинсон до конца апреля прибудет в Японское море.


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