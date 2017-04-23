На границе с Литвой стоит более полутысячи грузовиков 1 23.04.2017, 16:06

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Очереди также наблюдаются на польской и латвийской границах.

Более полутысячи грузовых фур стоит на литовской границе на выезд из Беларуси. По состоянию на 14.00, только в Каменном логе было 230 машин, а еще 10 грузовиков ждали на выезде из Литвы. Также на выезде из Беларуси стоит 100 легковых машин. Это следует из оперативной информации Государственного пограничного комитета, передает «Еврорадио».

В Котловке на выезде стоит 50 легковушек и 90 грузовиков, на въезде ждут 10 фур. В Лоши - 25 легковушек. В Беняконях - 96 грузовиков, в Привалке - 140 грузовиков.

Очереди есть и на латвийской границе: в Григоровщине на выезде - 75 грузовиков, в Урбанах - 20 легковых машин и 65 грузовиков, а также 15 фур на въезде в Беларусь.

На польской границе существенные очереди на въезде - по 100 грузовиков в Брузгах и Берестовице.

В Брузгах на выезде стоят 38 фур, в Берестовице - 50 легковых машин и 40 грузовиков.

На украинской границе очередей нет.